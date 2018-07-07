В Киеве сообщили о росте числа украинцев, посетивших Крым

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число украинцев, посетивших Крым, в июне выросло на 38 процентов по сравнению с маем текущего года, сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным ведомства, в июне границу в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и более 41 тысячи транспортных средств. Это на 37,68 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что поток украинских туристов на полуостров возрастает, а на пограничных пунктах со стороны Украины возникают многочасовые очереди, связанные с резким увеличением количества желающих отдохнуть на местных курортах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.