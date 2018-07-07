В Брюсселе завершился марш протеста против НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Марш протеста против НАТО и милитаризации в Европе завершился в субботу в Брюсселе концертом на площади перед Северным вокзалом, акция прошла без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна, растянувшаяся на несколько километров, в течение полутора часов организованно маршировала по обозначенным полицией близлежащим улицам, скандируя лозунги. Посреди колонны шли активисты с магнитофоном, из которого раздавались песни "Вставай страна, огромная" и "День Победы".

Другие участники акции несли транспаранты "Сделаем мир снова великим", "Трамп любит ненависть", "Мы тратим деньги на мир, а не войну", "Нет войне, нет НАТО", "За Америку, против Трампа", "Трамп не приветствуется", "Нет политике войны в Европе".

Представители правоохранительных органов данные о численности акции пока не предоставили.