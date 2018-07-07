В Брюсселе завершился марш протеста против НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Марш протеста против НАТО и милитаризации в Европе завершился в субботу в Брюсселе концертом на площади перед Северным вокзалом, акция прошла без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Другие участники акции несли транспаранты "Сделаем мир снова великим", "Трамп любит ненависть", "Мы тратим деньги на мир, а не войну", "Нет войне, нет НАТО", "За Америку, против Трампа", "Трамп не приветствуется", "Нет политике войны в Европе".
Представители правоохранительных органов данные о численности акции пока не предоставили.