Помпео заявил о прогрессе в вопросе уничтожения ракетного полигона в КНДР

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что добился прогресса в переговорах по вопросу уничтожения полигона для испытаний ракетных двигателей КНДР.

"Северокорейцы также подтвердили по поводу объекта испытаний ракетных двигателей, мы говорили о том, как будут выглядеть варианты уничтожения этого объекта, так что некоторый прогресс там тоже есть", — сказал он журналистам перед вылетом из столицы Северной Кореи.

По его словам, американская сторона предложила план дальнейших переговоров на рабочем уровне по этому вопросу.

Содержание общения Помпео с прессой распространил госдепартамент.

В субботу прошел второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений. Первый раунд в пятницу продлился три часа.

Из Пхеньяна Помпео направился в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.