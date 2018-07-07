Помпео назвал дату встречи с КНДР по передаче останков американских солдат

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных, заявил в субботу журналистам госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с северокорейской стороной в Пхеньяне.

"У нас на 12 июля запланирована встреча в Пханмунджоме. Может, эта дата будет сдвинута на день-два. Там будут обсуждения между ответственными за репатриацию останков… Процесс (передачи — ред.) начнет развиваться в последующие за этим дни", — сказал он перед вылетом из столицы Северной Кореи.

Содержание его общения с прессой распространил госдепартамент.

В конце июня президент США Дональд Трамп сообщил, что КНДР уже возвращает США останки погибших в Корейской войне 200 американских военных.

Сообщалось, что КНДР в ближайшее время может начать процесс передачи "значительного числа" останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов, но точное число не называлось. Останки будут переданы командованию ООН в Южной Корее, после чего их переместят на базу ВВС Хикэм (Hickam) на Гавайях.

СМИ писали, что американские военные в Южной Корее направят к границе с КНДР 215 гробов, предположительно, предназначенных для передачи США останков военных, погибших в Корейской войне.