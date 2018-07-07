Ураган "Берил" ослаб до тропического шторма

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ураган "Берил" ослаб до уровня тропического шторма, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами в США (NHS).

"Берил" по прогнозам больше не будет по силе близок к урагану, когда достигнет малых Антильских островов вечером в воскресенье или в понедельник, но возможность, что ветер и ливень затронут какие-либо острова, остается", — сообщается в заявлении NHS. Максимальная скорость ветра достигает 100 километров в час.

"Берил" стал вторым штормом с именем во время атлантического сезона ураганов 2018 года. Первый шторм "Альберто" в конце мая обрушился на юго-восточное побережье США. Жертвами стихии в штате Северная Каролина стали два журналиста, на автомобиль которых упало дерево.