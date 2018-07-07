Появилось видео с места падения МиГ-21 в Румынии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры с места крушения самолета МиГ-21 в Румынии во время показательных выступлений. Видео инцидента было опубликовано на YouTube.

На записи видны клубы дыма, поднимающиеся над местом падения истребителя, а также находящаяся неподалеку толпа людей.

В субботу самолет румынских ВВС МиГ-21, взлетевший с военной базы 86 в Фетешть, рухнул примерно в десяти километрах севернее. Пилот, 36-летний лейтенант Флорин Ротару, погиб, сообщили в Минобороны страны. Для расследования обстоятельств крушения в ведомстве создали специальную комиссию.