МИД КНДР крайне недоволен результатами переговоров с Помпео

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД КНДР высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров на высшем уровне между Северной Кореей и США, которые прошли 6 и 7 июля, сообщает агентство ЦТАК.
"Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, которые прошли 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление", — говорится в заявлении северокорейского МИД.
По мнению внешнеполитического ведомства КНДР, США "не стали решать базовые вопросы, необходимые для улучшения отношений" между странами. К проблемам, которые, как было сказано в письме Ким Чен Ына Трампу, КНДР надеялась обсудить в ходе переговоров на высоком уровне, относятся в том числе подписание декларации о завершении войны и обсуждение процесса передачи останков американских солдат.
"…Доверие между нашими странами не только не укрепилось, эти переговоры поставили нас в опасное положение, в котором само наше стремление к денуклеризации может поколебаться", — добавили в МИД. Однако в конце заявления ведомство отметило, что КНДР "по-прежнему хранит доверие к президенту Трампу".
После переговоров в Пхеньяне Помпео прибыл в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.