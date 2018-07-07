МИД КНДР крайне недоволен результатами переговоров с Помпео

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД КНДР высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров на высшем уровне между Северной Кореей и США, которые прошли 6 и 7 июля, сообщает агентство ЦТАК.

В переговорах принимали участие госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. После завершения переговоров госсекретарь написал в Twitter, что гордится "работой нашей команды", однако о подробностях переговоров не сообщил.

"Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, которые прошли 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление", — говорится в заявлении северокорейского МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства КНДР, США "не стали решать базовые вопросы, необходимые для улучшения отношений" между странами. К проблемам, которые, как было сказано в письме Ким Чен Ына Трампу, КНДР надеялась обсудить в ходе переговоров на высоком уровне, относятся в том числе подписание декларации о завершении войны и обсуждение процесса передачи останков американских солдат.

"…Доверие между нашими странами не только не укрепилось, эти переговоры поставили нас в опасное положение, в котором само наше стремление к денуклеризации может поколебаться", — добавили в МИД. Однако в конце заявления ведомство отметило, что КНДР "по-прежнему хранит доверие к президенту Трампу".

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, Ким Ён Чхоль также передал Помео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.

После переговоров в Пхеньяне Помпео прибыл в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.