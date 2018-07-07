Капитанам туристических судов, затонувших в Таиланде, предъявили обвинения

БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Капитанам двух туристических судов, перевернувшихся и затонувших к югу от таиландского острова Пхукет в четверг вечером, предъявлены обвинения в неосторожном судовождении, повлекшем телесные повреждения и смерть двух и более лиц, а также в нанесении вреда физическому и психическому здоровью по неосторожности, сообщает газета Bangkok Post.

Туристическое прогулочное судно "Феникс", на борту которого было более 100 китайских туристов в сопровождении гидов и тайского экипажа, было опрокинуто волной и затонуло вечером в четверг.

Капитану двухпалубного судна "Феникс", 41 пассажир которого официально признан погибшим и 15 – пропавшими без вести, полиция предъявила оба обвинения, в то время как капитан яхты "Серената", все пассажиры и члены экипажа которой спаслись, обвинен только в нанесении вреда здоровью по неосторожности, сообщает издание.

Газета также пишет, что прибывшие на Пхукет в субботу родственники погибших, в большинстве — граждан КНР, требуют справедливого суда над капитаном "Феникса", который, по их мнению, виновен в смерти их близких.

"Это была ошибка человека, и этот человек должен ответить по справедливости", — заявила газете предпринимательница из Китая, сестра и племянница которой погибли, а племянник числится среди пропавших без вести.

"Перед самым крушением они прислали мне фотографию. Там были огромные волны, и люди на палубе, и ни на ком не было спасательных жилетов!", — сказала женщина, слова которой цитирует газета.

Ранее сообщалось, что большинство тел погибших, обнаруженных в море после крушения, были в спасательных жилетах. По словам капитана "Феникса", допрошенного полицией, перед самым крушением он отдал приказ надеть спасательные жилеты, и этот приказ выполнили и пассажиры, и члены экипажа, сообщает издание.