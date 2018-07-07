Посольство РФ в Армении предупредило россиян об особенностях Вардавара

ЕРЕВАН, 7 июл – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Ереване предупредило россиян — гостей Армении, что в 8 июля их могут облить водой в честь праздника Вардавар.

В воскресенье Армянская апостольская церковь отмечает один из пяти своих великих праздников – Преображение Господне или Вардавар, в который все обливают друг друга водой.

В посольстве отметили, что в ряду армянских традиционных праздников Вардавар — это самый большой летний праздник, перерастающий в шумную детскую игру, в ходе которой жители Армении обливают прохожих водой на улицах, в автомашинах с открытыми стеклами, поливают с балконов.

"Рекомендуем в случае неприязни к подобным действиям оставаться в этот день в помещениях или укрывать документы, деньги и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты", — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в соцсети Facebook.

Российские дипломаты обратили внимание на позитивный характер праздника, не предполагающий конфликтную реакцию на проявленные действия.

Традиционно с большим размахом Вардавар отмечают в селах и городах на побережье озера Севан. Веселье иногда заканчивается конфликтами, так как водой окатывают и прохожих, не желающих участвовать в празднестве. Многие стараются не выходить в этот день на улицу без крайней необходимости. В этой связи полиция перед праздником призывает сограждан к сдержанности и взаимному уважению.

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