МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Посла Украины в Вене Александра Щербу возмутило "слишком красивое" описание Ялты в статье австрийского издания "Die Presse".

"Дорогая редакция, я удивился, увидев на ваших страницах статью под названием: "Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян", — написал он в Facebook

В частности, дипломат раскритиковал газету за рассказ о туристических объектах города без упоминания украинской позиции по Крыму. Кроме того, по мнению Щербы, издание должно было показать жизнь на полуострове как будни "хмурого полицейского государства" и написать про "ежедневные аресты" крымчан.

Дипломат упрекнул Die Presse в том, что статья написана в "соблазнительных тонах" и похожа на "послание из параллельной реальности".

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что поток украинских туристов на полуостров возрастает, а на пограничных пунктах со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди, связанные с резким увеличением желающих отдохнуть на крымских курортах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.