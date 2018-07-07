Пилот упавшего в Румынии самолета погиб

КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Лейтенант Флорин Ротару, управлявший упавшим в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб, сообщает министерство национальной обороны страны.

Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу около 13.30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы.

"Лейтенант Флорин Ротару, пилот самолета МиГ Лансер, упавшего в Фетешть, погиб. Офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах", — сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе. Руководство ведомства выразило соболезнования семье погибшего.

Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.