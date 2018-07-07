Президент Хорватии призналась, что прилетела в Сочи обычным рейсом

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила, что прибыла в Сочи обычным рейсом и что ее полет обойдется в общей сложности в 5,3 тысячи евро.

Администрация президента Хорватии ранее сообщила РИА Новости, что Грабар-Китарович примет приглашение РФ и будет присутствовать на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия, который пройдет 7 июля в Сочи. Грабар-Китарович, как ожидается, проведет перед матчем встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. При этом правительственный самолет Хорватии будет в субботу занят.

"Уважаю тот факт, что премьер (Хорватии Андрей Пленкович) отправляется на саммит в Софии, это его обязанность. В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями", — цитирует президента Slobodna Dalmacija.

"Расходы будут порядка 40 тысяч кун (около 5,3 тысячи евро), включая членов делегации. Значит, расходы в два раза меньше, чем когда речь идет о правительственном самолете, и все мы отказались от командировочных", — приводит издание слова главы государства.

Грабар-Китарович уточнила, что матч будет смотреть из VIP-ложи стадиона "Фишт", а не на трибуне, и не сможет надеть форму сборной Хорватии. Но добавила, что "обязательно спустится в раздевалку вне зависимости от результата игры".

Глава республики присутствовала в форме хорватской сборной на трибуне болельщиков в минувшее воскресенье на матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде, когда хорваты в серии пенальти победили команду Дании. После игры он зашла в раздевалку и обняла футболистов.

После того как россияне в воскресенье в Москве выиграли у испанцев в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось с результатом 1:1), Грабар-Китарович написала в Twitter "Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи".