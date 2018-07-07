В Каире иностранку приговорили к 11 годам тюрьмы за оскорбление египтян

КАИР, 7 июл — РИА Новости. Каирский суд приговорил гражданку Ливана Мону аль-Мазбух к 11 годам тюремного заключения за видео, содержание которого сочли оскорбительным для египетского народа, сообщило египетское агентство МЕНА.

Ранее она опубликовала эмоциональное видео с нелицеприятными и нецензурными высказываниями в адрес египтян. Девушка утверждала, что во время своих многочисленных поездок в Египет подвергалась домогательствам, словесным оскорблениям на улицах египетской столицы. По ее словам, это свидетельствует о низком культурном уровне большинства населения страны. Однако позже она удалила это видео и записала другое, в котором извинилась перед всеми египтянами и заявила, что ее слова относятся только к тем, кто неприлично себя вел.

Тем не менее, скандальное видео Моны аль-Мазбух вызвало широкий резонанс в Египте. Многие граждане этой страны требовали ее судебного преследования.

Ливанка была задержана 1 июня по распоряжению генеральной прокуратуры при попытке выехать из Египта.