В Румынии разбился МиГ-21

КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер в субботу потерпел катастрофу в 10 километрах от военно-воздушной базы в Фетешть, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

"Самолет МиГ Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу, 7 июля, около 13:30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы. На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", — сказано в сообщении.

В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе.

"В первую очередь мы думаем о пилоте, который управлял самолетом, нужно узнать о его состоянии. Могу сказать с полной ответственностью: летательные аппараты военно-воздушных сил Румынии в отличном состоянии", — сказал министр обороны Михай Фифор в комментарии каналу România TV.

Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.