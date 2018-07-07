СМИ сообщили об угрозе экологической катастрофы в Польше

ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкий танкер "Франкен", лежащий на дне Гданьского залива вблизи берегов Польши, в любой момент может вызвать экологическую катастрофу, сообщает Польское телевидение.

"Специалисты единодушны: останки немецкого танкера "Франкен" представляют огромную угрозу для окружающей среды. Хранящееся в корпусе танкера топливо в любой момент может попасть в воды Гданьского залива", — говорится в сообщении.

Останки "Франкена", затонувшего во время Второй мировой войны, лежат на дне Гданьского залива 73 года. Экологи давно предупреждали о возможности разлива топлива, который может серьезно навредить окружающей среде.

В апреле Фонд MARE, а также Морской институт в Гданьске установили, что на борту корабля все еще находятся емкости, которые могут содержать до 1,5 миллиона литров топлива. Из танкера уже вытекла часть вредных веществ, нанеся вред экосистеме в районе его местонахождения.

"Прогрессирующая коррозия ведет к тому, что сталь, из которой построен танкер, становится все тоньше, а вероятность падения корабля на бок под собственным весом становится все больше", — говорится в сообщении.

По данным экологов, бесконтрольная утечка топлива, машинного масла и других ядовитых веществ в воды Гданьского залива может привести к загрязнению пляжей, расположенных на расстоянии от 10 до 25 километров от места нахождения судна. Аквалангисты и ученые изучили обломки танкера.

Танкер "Франкен" был потоплен советскими самолетами незадолго до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945 года. С тех пор судно с тысячами тонн топлива и боеприпасов лежит на дне Гданьского залива.

По данным ученых, за 70 лет металлический корпус судна толщиной 10-12 миллиметров истончился на 7 миллиметров, и полная утечка топлива произойдет не позже, чем через 20 лет.

"Это будет экологическая катастрофа. Мы говорим о возможном загрязнении пляжей от города Пески аж до Хельского полуострова", — сказала Ольга Сарна из Фонда MARE.