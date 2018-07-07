Число погибших из-за ливневых дождей в Японии достигло 46 человек

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Из-за ливневых дождей в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести, сообщила телекомпания NHK.

Пять человек находятся без сознания.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать.