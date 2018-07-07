В Японии трем миллионам человек предписано эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Власти Японии из-за ливневых дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии, сообщила телекомпания NHK.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, пока нет. К этому часу погибли 46 человек, 5 находятся без сознания, 48 числятся пропавшими без вести.