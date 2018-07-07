Губернатор одного из округов Афганистана погиб при подрыве автомобиля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор одного из афганских округов погиб на западе Афганистана в результате подрыва его автомобиля на мине, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
По словам властей, Ибрагим погиб на пути в офис.
Как отмечает агентство, на данный момент власти не установили причастность движения "Талибан"* к инциденту.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной группировки в политическую" и прилагает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или "сдавать кому-либо территории".
*Террористическая организация, запрещена в России