Губернатор одного из округов Афганистана погиб при подрыве автомобиля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор одного из афганских округов погиб на западе Афганистана в результате подрыва его автомобиля на мине, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

"Сегодня утром автомобиль губернатора округа Мохаммада Ибрагима подорвался на мине, заложенной боевиками на дороге в округе Чарсада. Губернатор скончался на месте", — заявил представитель полиции Мохаммад Икбаль Низами.

По словам властей, Ибрагим погиб на пути в офис.

Как отмечает агентство, на данный момент власти не установили причастность движения "Талибан"* к инциденту.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан"* из вооруженной группировки в политическую" и прилагает все усилия для налаживания мирного процесса. Также, по словам Гани, афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или "сдавать кому-либо территории".

*Террористическая организация, запрещена в России