"В угоду князькам": в Раде испугались "феодальных армий" на Украине

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Мустафа Найем рассказал, что в некоторых регионах Украины действуют незаконные муниципальные формирования, "имитирующие функции правоохранительных органов".

Парламентарий отметил, что подобные организации есть в 16 областях. Они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. По словам Найема, они подменяют собой правоохранительные органы.

"По факту — это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональным князькам", — подчеркнул Найем в Facebook.

Он рассказал, что уставы коммунальных предприятий дают их сотрудникам право применять силу, использовать спецсредства и задерживать граждан. Кроме того, по словам депутата, представители таких организаций носят одежду, идентичную форме сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

По мнению Найема, незаконные формирования особо опасны в преддверии выборов, поскольку они могут стать "оружием местных феодалов и действующих администраций".