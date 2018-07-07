В Пуэрто-Рико ввели режим ЧС

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло ввел режим ЧС в связи с приближением к берегам США тропического шторма "Берил", сообщает телеканал NBC News.

"Губернатор Росселло объявляет режим ЧС для Пуэрто-Рико перед приближением урагана первой категории "Берил", — сообщается в Twitter телеканала.

По данным Национального центра по слежению за ураганами в США, тропический шторм "Берил" все еще будет "по силе близок к урагану", когда достигнет малых Антильских островов вечером в воскресенье или в понедельник. Максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час.

"Берил" стал вторым штормом с именем во время атлантического сезона ураганов 2018 года. Первый шторм "Альберто" в конце мая обрушился на юго-восточное побережье США. Жертвами стихии в штате Северная Каролина стали два журналиста, на автомобиль которых упало дерево.