В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра по поводу Крыма

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Украина "закончится" в случае попытки "вернуть" полуостров силовым путем.
"Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других", — отметил Бальбек в интервью RT.
Также он предположил, что, делая подобные заявления, Гриценко преследует собственные интересы и снова намерен занять пост министра обороны после того, как закончится президентский срок Петра Порошенко.
"Ввязывание в масштабный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле", — заключил Бальбек.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".