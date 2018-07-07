В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра по поводу Крыма

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Украина "закончится" в случае попытки "вернуть" полуостров силовым путем.

По словам парламентария, высказывания Гриценко могут быть связаны с тем, что на посту главы военного ведомства он был известен попытками приблизить Украину к вступлению в НАТО.

"Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других", — отметил Бальбек в интервью RT.

Также он предположил, что, делая подобные заявления, Гриценко преследует собственные интересы и снова намерен занять пост министра обороны после того, как закончится президентский срок Петра Порошенко.

"Ввязывание в масштабный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле", — заключил Бальбек.

Ранее Гриценко заявил, что если Киев попытается силой отобрать Крым и Донбасс, Запад снимет санкции с России и введет ограничительные меры против Украины, после чего она "закончится".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".