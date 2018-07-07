Император Японии отменил планы, чтобы не отвлекать полицию во время тайфуна

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Акихито отказался от посещения концерта и путешествия в префектуру Сидзуока, чтобы не увеличивать нагрузки на полицию и силы самообороны, которые слишком заняты на спасательных операциях в пострадавших от ливней районах, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на управление императорского двора.

Принимая во внимание постоянно поступающие сообщения о разрушительных последствиях ливневых дождей в западной и центральной части Японии и растущее с каждым часом число жертв, император Японии принял решение отказаться от посещения концерта в воскресенье и двухдневного путешествия в префектуру Сидзуока, которое он намеревался предпринять в понедельник. Это связано с его желанием не оттягивать на свою персону силы полиции и армии, которые слишком заняты сейчас деятельностью по спасению людей.

Как сообщалось ранее, в спасательных операциях в пострадавший районах участвуют 48 тысяч сотрудников полиции, пожарной охраны, отвечающей также за функции службы спасения, и сил самообороны.

К этому часу число погибших составило 23 человека, около 50 человек числятся пропавшими без вести.