ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Акихито отказался от посещения концерта и путешествия в префектуру Сидзуока, чтобы не увеличивать нагрузки на полицию и силы самообороны, которые слишком заняты на спасательных операциях в пострадавших от ливней районах, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на управление императорского двора.
Как сообщалось ранее, в спасательных операциях в пострадавший районах участвуют 48 тысяч сотрудников полиции, пожарной охраны, отвечающей также за функции службы спасения, и сил самообороны.
К этому часу число погибших составило 23 человека, около 50 человек числятся пропавшими без вести.