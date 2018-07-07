Жертвой природного пожара в США стал один человек

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жертвой природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон стал один человек, сообщает издание USA Today.

По данным газеты, представитель департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Сьюзи Брэди заявила в пятницу, что один человек погиб в результате начавшегося в четверг пожара на границе Калифорнии и Орегона. Брэди не стала сообщать никаких деталей о личности жертвы, сославшись на то, что ближайшие родственники еще не уведомлены.

Как поясняет газета, это первая жертва природных пожаров в данном регионе за последние несколько месяцев.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), на данный момент в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.