Президент Финляндии прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Власти Соединенных Штатов Америки и России должны вести совместную дискуссию, во время встречи в Хельсинки в середине июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп должны обсудить развитие международных отношений, что должно помочь "устранить страхи", рассказал президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat, опубликованном в субботу.

"Меня очень беспокоил тот факт, что мир является биполярным, а международная политика персонифицирована. Я также считаю, что Соединенные Штаты и Россия должны вести двустороннюю дискуссию, но они не могут вмешиваться в дела, касающиеся Европы", — сказал Ниинистё.

По его словам, крайне важно, чтобы президенты во время встречи в Хельсинки смогли обсудить максимально возможное число тем.

"Обсудить, по крайней мере, их двусторонние отношения и их развитие, а также актуальные международные проблемы. Вероятно, одной из тем дискуссии станет вопрос разоружения", — говорится в заметке.

Президент Финляндии надеется, что встреча принесет всему миру надежду.

"Надеюсь, они прибудут на встречу в Хельсинки с чем-то, что устранит страхи и укажет свет в направлении (движения), что напряжение будет снято", — отметил Ниинистё.

Финский президент также отметил, что российские и американские чиновники обращались к нему и ранее по поводу возможной организации подобного саммита.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.