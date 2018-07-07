Илон Маск направил четырех инженеров на спасение детей из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, направил своего тайского инженера к месту спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков, еще три иностранных инженера прибудут на место в воскресенье утром, сообщает газета Nation со ссылкой на представителя МИД Таиланда.

Ранее представители Маска предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков. Как сообщил представитель предпринимателя, в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

"Американский предприниматель и эксперт по технике Илон Маск отправил своего тайского инженера для изучения способов спасения 12 футболистов и их тренера из затопленной пещеры", — приводит газета заявление генерального директора департамента информации МИД Таиланда.

Представитель добавила, что позже к тайскому инженеру присоединятся еще три "инженера-иностранца" из компаний Маска Tesla, SpaceX и Boring. Инженеры прибудут в страну в субботу вечером, а в воскресенье утром отправятся на место спасательных работ, чтобы "изучить возможность прорытия туннеля для эвакуации заблокированных детей".

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Главным препятствием для эвакуации остаются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Откачивание воды из пещеры ведется 24 часа в сутки, однако сделать путь эвакуации полностью безопасным для подростков пока не удается. Боевые пловцы таиландских ВМС доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в воздухе пещеры.