СНБО Украины назвал письмо КБ "Луч" об опасности Javelin фейком

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал фейковой информацию о письме генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", которое якобы было отправлено на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Ранее в украинских СМИ появилась скан-копия письма главы украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева главе СНБО Украины Александру Турчинову, в котором сообщается, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации. Из этого делался вывод, что использование Javelin в боевых условиях не рекомендовано, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.

"Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова", — говорится в заявлении СНБО, размещенном на сайте ведомства.

В Совете утверждают, что письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО и никогда не подписывалось генеральным конструктором конструкторского бюро "Луч".

"Это письмо — демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества", — утверждается в сообщении СНБО.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.