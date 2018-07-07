В Иране казнены восемь членов ИГ*, причастных к атакам 2017 года в Тегеране

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор восьми боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГ*, которые причастны к атакам 2017 года в Тегеране, сообщает в субботу агентство Tasnim.

"Иран казнил восемь боевиков ИГ*, причастных к атакам в Тегеране в 2017 году", — сообщается в Twitter агентства.

Группа из четырех человек в женской одежде 7 июня 2017 года открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала пояс со взрывчаткой. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

Революционный суд Ирана 13 мая приговорил восемь боевиков ИГ*, причастных к атакам, к смертной казни. Верховный суд Ирана 11 июня подтвердил смертный приговор.

* Террористическая организация, запрещена в России