Испытание саммитом: Брюссель готовится принять лидеров 29 стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Предстоящий 11-12 июля саммит НАТО, на который прибудут высокопоставленные делегации 29 стран-участниц альянса, а также государств-партнеров, пройдет в Брюсселе при исключительных мерах безопасности: власти обещают, что город не превратится в бункер на осадном положении, при этом в ряде кварталов будут установлены значительные периметры безопасности с ограничением проезда и парковки, для кортежей с лидерами будут перекрывать движение, а проход к ряду объектов и вовсе полностью заблокируют.

Как ожидается, первые делегации начнут прибывать в бельгийскую столицу уже во вторник, 10 июля. В общей сложности ожидается до 60 различных делегаций.

Охрана первых лиц

Представитель правительственного кризисного центра, отвечающего за координацию мероприятий в сфере безопасности, сообщил РИА Новости, что, несмотря на масштабность предстоящего события, уровень оценки общей угрозы повышать не планируется. "Как мы и говорили несколько дней назад, оценка уровня угрозы остается прежней", — сообщил представитель кризисного центра Бенуа Рамакер. Сейчас этот уровень, устанавливаемый Координационным центром по анализу угроз в целом по стране, составляет 2 (при максимальной шкале 4).

Конкретные детали подготовки к саммиту, которая велась в течение нескольких месяцев, власти по соображениям безопасности не разглашают. "По соображениям безопасности никаких подробностей в этой связи представлено не будет. Координационный центр вместе с партнерскими службами будет отслеживать ситуацию, соответствующим образом адаптировать рекомендации и информировать соответствующие органы", — говорится в подготовленной центром справке, с которой ознакомилось РИА Новости. Брюссель имеет большой опыт организации и приема саммитов — с 2002 года практически все европейские встречи в верхах проходят именно здесь.

В документе при этом отмечается, что власти "осуществляют усиленное взаимодействие с соответствующими национальными и международными службами", а Координационный центр по анализу угроз предварительно "провел оценку различных объектов для глав государств и правительств и их делегаций, а также в отношении уже объявленных демонстраций, которые могут повлиять на общественный порядок".

Бельгийская полиция получит поддержку от коллег из Нидерландов и Люксембурга. Голландская полиция предоставит около 60 полицейских для поддержания общественного порядка, а также специалистов-кинологов для обследования территорий на предмет взрывчатых веществ. Таких же специалистов предоставит и люксембургские правоохранительные органы.

В связи с проведением саммита "были приняты дополнительные превентивные меры, в частности для защиты соответствующих учреждений и VIP-персон, включая, в частности, сопровождение делегаций, установление периметров безопасности и контроль воздушного пространства".

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018 © AFP 2018 / Emmanuel Dunand Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018

Протесты по периметру

Несмотря на усиленные меры безопасности, к обеспечению которых будут привлечены сотрудники местной и федеральной полиции, а также военнослужащие, власти не планируют запрещать проведение демонстраций, некоторые из которых были согласованы, но в рамках установленных маршрутов.

Первая такая акция протеста под девизом "Трамп не приветствуется", "Make Peace Great Again" ("Сделаем мир снова великим", на мотив предвыборного лозунга Дональда Трампа) запланирована уже во второй половине дня в субботу, 7 июля.

Как сообщил РИА Новости один из ее организаторов Лудо де Брабандер, шествие начнется в районе 15.00 от Северного вокзала Брюсселя. По данным полиции, проведение акции рассчитано на три часа, ожидается участие 8 тысяч человек.

Специальная площадка для проведения пикетов также должна быть организована в районе расположения штаб-квартиры НАТО в коммуне Аран-Сюд. Вокруг новой штаб-квартиры будет организована закрытая зона безопасности, границы которой пройдут по восьми близлежащим улицам. В самом центре города в период с 10 по 13 июля также будут организованы несколько периметров безопасности, в том числе вокруг Королевского дворца, Дворца Эгмонт, посольства США и штаб-квартир европейских институтов в Европейском квартале.

Кроме того, 11 июля будет блокирован проход в расположенный в популярном среди брюссельцев Парке пятидесятилетия музей, на территории которого пройдет торжественный прием в честь высокопоставленных гостей. Ожидается, что пацифисты могут попытаться устроить акцию вокруг парка, "окружив" его живой цепью. Идея проведения торжественного ужина с закусками и шампанским на территории музея истории и искусств пришлась по вкусу не всем: в конце июня противники милитаризации провели в музее акцию, оставив на экспонатах бумажных журавликов, символизирующих мир.

В подготовленной для горожан памятке полиция предупреждает, что после установления таких периметров "доставка в указанные районы будет невозможна, на улицах будет запрещено складировать пакеты с мусором, а коммерсантам рекомендовано свернуть летные террасы".

Проехать внутрь периметра смогут только официальные делегации при наличии аккредитации от организатора или полицейских служб, а также местные жители при наличии у них разрешения от правоохранительных органов. Пройти смогут местные жители при наличии у них прописки, владельцы и сотрудники магазинов при наличии пропусков или иные лица, у которых есть специальные разрешения.

Кроме того, на три дня в этих местах будет запрещена наземная парковка любых транспортных средств, включая даже велосипеды. Это же правило касается и улиц, по которым проследуют кортежи с лидерами и главами правительств. Движение на прилегающих к таким периметрам безопасности улицах будет перекрываться на "несколько десятков минут" перед приездом и отъездом делегаций. Движение автомобилей, за исключением имеющих разрешение, внутри периметров будет запрещено.

Полиция призывает горожан не злоупотреблять в этот период звонками на номер оперативных служб 112, если речь не идет о срочном вызове, "но сообщать о любом подозрительном объекте или поведении".

Правила для СМИ

Особые требования затронут и журналистов, которые будут освещать работу саммита. В этот раз, как говорится в распространенной альянсом для сотрудников СМИ памятке, "прямого доступа СМИ в штаб-квартиру НАТО 10-13 июля не будет". Для журналистов на территории штаб-квартиры организован медиацентр, в который их на автобусах-шаттлах будут доставлять из начального места сбора и проверки.

"Медиацентр доступен исключительно с территории депо компании STIB в районе Аран. Средства массовой информации смогут припарковать здесь свои личные транспортные средства, или воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до него. Оттуда система шаттлов доставит вас в пресс-центр при штаб-квартире НАТО", — говорится в памятке.

При этом доступ СМИ на медиамероприятия в новой штаб-квартире НАТО "будет ограничен обладателями медиакарт по пулу". "Пулы будут иметь заданный размер, а распространять карточки пула среди средств массовой информации будут (национальные) делегации или НАТО", при этом работать нужно будет в рамках заранее выделенных мест и времени. Медиацентр рассчитан на 850 рабочих мест.