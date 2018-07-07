РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям

Сюжет:
Спасение детей в Таиланде (30)
(обновлено: 08:23 07.07.2018)
070511
© REUTERS / Athit PerawongmethaВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, ТаиландВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Athit Perawongmetha

БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Двенадцать школьников, игроков местной юниорской футбольной команды, и их 25-летний тренер, запертые наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда с 23 июня, передали на поверхность письмо, адресованное родным.

Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Маск предложил способ, как спасти подростков из пещеры в Таиланде
Команда боевых пловцов ВМС Таиланда, работающих в пещере, опубликовала в своем твиттер-аккаунте фотографию письма, написанного на шести тетрадных листах, вырванных из разных тетрадей, которое дети передали на поверхность с одним из военнослужащих команды, доставившей им в пятницу вечером письма родных. Родители и родственники юных футболистов, которым от 11 до 16 лет, живут уже две недели в палаточном лагере у входа в пещеру.

"У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания", — написали ребята на первой странице. Каждый из них своим почерком написал несколько строк о своем состоянии.

Свою страницу в письме написал и тренер команды, которого часть тайской общественности обвиняет в том, что он проявил безответственность, организовав поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, обычно вызывающих наводнение, а другая часть считает героем, благодаря которому дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.

"Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам", — написал тренер.

Юные футболисты вместе с тренером отправились на велосипедах к пещере Тхам Луанг в горном национальном парке Дой Нанг Нон в провинции Чианграй на самом севере Таиланда сразу после дневной тренировки на расположенном недалеко от национального парка стадионе в субботу 23 июня. Ранее они неоднократно спускались в пещеру в сухой сезон, когда в ней почти нет воды, для тренировок в экстремальном режиме и ради укрепления командного духа.

Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Спасатели назвали новую угрозу для детей, запертых в пещере в Таиланде
Юные футболисты неоднократно проходили пещеру на семь километров вглубь и возвращались назад. Однако сильный ливень, начавшийся через несколько часов после того, как дети зашли в пещеру, вызвал внезапное наводнение в подземном лабиринте, отрезав группу от выхода. Наводнения случаются в пещере ежегодно. У входа стоит табличка, запрещающая туристам заходить в пещеру в сезон дождей, с июля по ноябрь.

Поисковая операция в пещере началась в ночь с 23 на 24 июня, когда у входа были обнаружены одиннадцать велосипедов и мотоцикл тренера юниорской команды с оставленными в багажниках рюкзаками с бутсами и другим футбольным инвентарем. Никто из подростков в субботу не сказал родителям, что идет в пещеру.

Детей и тренера нашли кейв-дайверы и боевые пловцы ВМС Таиланда на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в 5 километрах

Военные несут водяной насос к пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде
от входа. Спасательная операция, в которой заняты несколько тысяч человек и тяжелая техника, продолжается уже почти две недели. Из пещеры откачивают воду, закачивают в нее кислород для поддержания нормальной атмосферы. В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков из затопленной пещеры в легководолазном снаряжении. Операцию осложняет тот факт, что большинство подростков, выросших в горной местности, совсем не умеют плавать.

В ночь с четверга на пятницу подготовленная операция по выводу детей на поверхность с аквалангами была отложена в связи с гибелью одного из дайверов, добровольца, бывшего боевого пловца таиландских ВМС, который выполнял задачу по доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры. Тем не менее, представитель командования спецназа ВМС Таиланда заявил в пятницу, что подготовка эвакуации детей продолжается, и что операция должна быть проведена в самое ближайшее время, так как ожидаются сильные ливни, способные резко повысить уровень воды в пещере, а также из-за начавшегося изменения состава воздуха в пещере, где ощущается нехватка кислорода и начинает накапливаться углекислый газ.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена