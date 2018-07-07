МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Близкие советники и союзники президента США Дональда Трампа опасаются, что американский лидер может пойти на уступки в отношении американской политики по Крыму и Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По мнению источников издания, в Трампе могут видеть человека, который может "закрыть глаза" на вопросы из прошлого "ради сделки", что беспокоит его окружение и чиновников из союзных США стран.

Другие опасения, как пишет газета, вызваны политикой Трампа в отношении стран НАТО. Согласно одному из источников, недавно Трамп заявил своим советникам, что хочет сократить расходы США на оборону Европы, если другие страны не увеличат свой вклад в НАТО.

Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит. В Кремле ранее сообщили, что российский и американский президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.