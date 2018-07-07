На Украине могут ограничить подачу питьевой воды

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот", сообщается на сайте "Киевводоканала".

"В середине июня "ДнепрАзот", являющийся производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды", — говорится в сообщении на сайте.

Сообщается, что для решения вопроса с реагентами для обеззараживания воды было проведено совместное совещание представителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей поставщиков оборудования для альтернативных методов обеззараживания.

Отмечается, что на некоторых предприятиях отрасли остатков хлора хватит на 7-20 дней. Таким образом, если завод не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена.