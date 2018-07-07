Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Индии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке инфекционного заболевания лептоспироз на юге Индии, где число заболевших достигло 69 человек, сообщается на сайте ведомства.

"Органы здравоохранения штата Керала (юг Индии) заявили 22 июня сего года о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата. На 21 июня сего года число заболевших достигло 69", — говорится в сообщении.

Сообщается, что власти штата обеспокоены неблагополучной экологической ситуацией в штате. Прежде всего, вспышка угрожает городу Патамтитта с населением 37 538 человек.

Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лептоспирозы входят в группу острых зоонозных природно-очаговых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем, а также с развитием геморрагического синдрома и желтухи. Основные источники инфекции в природе — грызуны и насекомоядные, в хозяйстве эту роль играют домашние животные.

Инфекция передается человеку посредством прямого контакта с мочой инфицированных животных или через объекты внешней среды — воду, почву и растения. Тяжесть течения инфекции у человека варьирует от легких до летальных форм. От человека к человеку инфекция не передается.