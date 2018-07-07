МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации, скан-копия соответствующего письма главы украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева опубликована в блоге diana-mihailova, который, в частности, посвящен украинскому оружию.
"Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину", — говорится в копии письма Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову.
Руководитель "Луча" не рекомендует применять Javelin в боевых условиях, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.
В то же время Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что опубликованное в Сети письмо является фейком, который, якобы, распространяют российские спецслужбы.
Москва неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений.