В Японии военные и полиция участвуют в спасательных операциях из-за ливней

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Сорок восемь тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны ведут спасательные операции в районах Японии, пострадавших от ливней и паводков, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

"К этому часу известно о более чем 100 запросах о помощи в связи с оползнями, силы самообороны, полиция и пожарная охрана – всего 48 тысяч человек – проводят спасательные операции", — сказал спикер кабмина.

Утром в субботу состоялось экстренное заседание правительства Японии, на котором премьер Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

"Сообщения о паводках и оползнях, а также о многочисленных случаях, когда не удается установить местонахождение и безопасность людей, поступают из разных районов. Необходимо направить все силы на спасение и помощь пострадавшим, понимая, что самое главное – это человеческая жизнь", — сказал премьер-министр.

К этому часу сообщается о восьми погибших и более чем 50 пропавших без вести.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, что случается раз в несколько десятков лет. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. У спасателей пока нет полной картины того, что произошло за сутки.