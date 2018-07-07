ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Северной Корее светлое будущее при условии полной денуклеаризации.

"Президент Трамп обещает Северной Корее светлое будущее. Для этого необходима работа, направленная на полную денуклеаризацию", — сказал Помпео перед началом второго раунда переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Пхеньяне.

В субботу проходит второй раунд переговоров Помпео с высокопоставленными чиновниками КНДР по вопросам денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений.

Первый раунд в пятницу продлился три часа. После его окончания госсекретарь США написал в Twitter, что гордиться работой своей команды, однако о подробностях переговоров не сообщил. Как ожидается, в субботу может состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Помпео обсудил с северокорейскими чиновниками вопрос возвращения на родину останков американцев, которые погибли в Корейской войне в 1950-х.

В субботу вечером Помпео отправится в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Состоятся также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.