В Японии непогода унесла жизни восьми человек

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Ливни, обрушившиеся на центр и юго-запад Японии, привели к гибели восьми человек, один пострадавший находится в критическом состоянии, местонахождение еще 39 жителей страны пока не удается установить, сообщила телекомпания NHK.

По данным телекомпании, в префектуре Хёго рабочий погиб при очистке водостоков от нанесенного водой мусора, два его сослуживца с переломами доставлены в больницу. В префектуре Киото женщина отправилась по делам на машине и не вернулась, в пятницу ее тело было обнаружено у реки в соседней префектуре Осака.

В префектуре Хиросима два человека погибли под развалинами дома, обрушившегося из-за оползня, отмечает телекомпания. В той же префектуре на мосту нашли тело мужчины, предположительно, утонувшего в реке, еще одного погибшего обнаружили у водосточного канала.

В префектуре Сига потоком воды унесло мужчину, который пытался очистить водостоки от нанесенного водой мусора, его тело уже найдено. Местонахождение еще 39 человек установить не удается.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, что случается раз в несколько десятков лет. Сообщения о разрушениях из-за разгула стихии продолжают поступать.