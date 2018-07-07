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Илон Маск придумал способ спасения подростков из пещеры в Таиланде

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Спасение детей в Таиланде (29)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, ТаиландВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Athit Perawongmetha

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, предложил вариант спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков с помощью воздушного туннеля.

"Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок. Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной", — написал Маск в Twitter.

С помощью дайвинга

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AFP 2018 / Peter Parks
Представители Маска предложили Таиланду помощь в спасении детей из пещеры
Телеканал ABC со ссылкой на отчет американских властей сообщает, что ВМС Таиланда предлагали властям страны провести операцию по спасению 12 детей и их тренера из затопленной пещеры с помощью дайвинга при поддержке опытных наставников, но план был отклонен после гибели спасателя-дайвера, сообщает.

Предполагалось, что ориентировочно к вечеру субботы специалисты установят оборудование и устранят помехи в камерах пещеры. Уже в воскресенье школьников могли эвакуировать при помощи дайвинга с более опытными напарниками, которые могли бы оказать экстренную помощь в случае необходимости. Однако операцию отменили в связи со смертью дайвера в пятницу во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом.

Рукав под водой

Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Скорейшая эвакуация: в Таиланде рассказали об операции по спасению детей
Бывший донецкий шахтер Юрий Павлюков, в свою очередь, предложил вывести школьников из затопленной тайской пещеры по водонепроницаемому вентиляционному рукаву, для этого его нужно проложить под водой и пустить по нему под давлением воздух.

"Нужно растянуть непромокаемый рукав и по нему все дети благополучно выберутся на поверхность. По рукаву нужно подавать воздух. Никаких дайверских подготовок не нужно проводить", — сказал РИА Новости Павлюков.

Эксперты неохотно комментируют идею Павлюкова и просят не называть своих имен. Одни считают, что это предложение реально воплотить в жизнь, другие советуют не тратить на него время, так как рукав не выдержит давления воды. При этом все специалисты отметили, что водолазам будет трудно провести к детям рукав под водой.

Новая угроза

Спасатели в пещерах Тхам Луанг в северной провинции Чианг Рай, Таиланд, где пропали 12 членов юношеской футбольной команды и их тренер. 27 июня 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Украинский дайвер - спасатель детей в Таиланде: вся страна участвует в этом
Изменение состава воздуха в пещере Тхам Луанг, где с 23 июня заперты двенадцать подростков и их футбольный тренер, стало новой угрозой для детей и спасателей, заявил на пресс-брифинге командир отряда боевых пловцов, работающих на главном участке спасательной операции.

"Из-за присутствия большого числа людей, выполняющих неотложные работы, <…> в атмосфере пещеры происходят изменения: падает процент кислорода и увеличивается доля углекислого газа", — отметил капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео, командир подразделения "морских котиков", которым предстоит выполнение главной задачи по эвакуации детей из пещеры.

Он уточнил, что в сложившихся обстоятельствах ждать благоприятной для вывода детей ситуации больше нельзя.

Проживающий в Таиланде украинский дайвер и спелеолог Всеволод Коробов также отметил, что найденных в затопленной пещере в Таиланде школьников необходимо скорее обучить пользованию аквалангом и выводить на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.

Он подчеркнул, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, покидая пещеру, дети и спасатели будут идти не против течения, а по течению, что тоже облегчит движение.

Внезапное наводнение

Тайские дайверы во время операции по спасению детей из затопленной пещеры . 3 июля 2018
© AP Photo / Sakchai Lalit
Выводить детей из затопленной пещеры пока опасно, заявил губернатор
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

Главным препятствием для эвакуации остаются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Откачивание воды из пещеры продолжается уже больше десяти дней 24 часа в сутки, однако сделать путь эвакуации полностью безопасным для подростков пока не удается. Боевые пловцы таиландских ВМС доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в воздухе пещеры.

Свою помощь в спасении детей предложило МЧС России. "В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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