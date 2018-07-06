МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Применение смертной казни в отношении семи членов религиозной организации "Аум Синрике"* нарушает права человека, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

"Правосудие подразумевает ответственность, но также и уважение к правам каждого. Смертная казнь никогда не сможет обеспечить его, так как сама по себе является отрицанием прав человека", — заявил представитель восточноазиатского отделения организации Хирока Седзи.

По его словам, хотя члены секты и заслуживали наказания за свои преступления, смертная казнь "не может быть ответом".

В пятницу японские власти объявили о казни семерых членов секты "Аум Синрике", в том числе ее главы Тидзуо Мацумото, известного как Секо Асахара. Асахара организовал "Аум Синрике"* ("Учение истины Аум")* в 1987 году. Численность организации достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России.

В 1994 году адепты "Аум Синрике"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами атаки стали семь человек.

В марте 1995 года сектанты вновь распылили зарин в токийском метро, тогда погибли 13 человек, еще 6,3 тысячи пострадали. После этого порядка 30 руководителей секты были арестованы, тринадцати из них впоследствии вынесли смертные приговоры.

* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии