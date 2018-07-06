ВОЗ снизила национальный уровень угрозы от Эболы в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снизила национальный уровень угрозы от вспышки смертельной лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго до умеренного, говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу.

"ВОЗ пересмотрела свою оценку риска для общественного здравоохранения нынешней вспышки Эболы в ДР Конго и оценивает его как умеренный на национальном уровне, низкий на региональном и глобальном уровнях", — говорится в заявлении.

По данным ВОЗ, с 1 апреля по 3 июля 2018 года в ДР Конго было зафиксировано 53 случая Эболы, из которых 29 со смертельным исходом. Лабораторно подтверждено было 38 случаев болезни.