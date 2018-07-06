Стратегию Британии на переговорах по Brexit опубликуют на следующей неделе

ЛОНДОН, 6 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, заявила британский премьер Тереза Мэй.

В пятницу прошли консультации членов кабинета министров, на котором правительство намеревались согласовать стратегию Лондона на переговорах с ЕС о Brexit по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному – участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны.

"На следующей неделе мы опубликуем официальный документ (white paper), в котором будет представлено больше деталей о том, как мы будем возвращать контроль над нашими деньгами, законами и границами", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Мэй по итогам совещания.

Уже месяцы правительство подвергается критике за то, что не желает публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства (white paper) в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее в пятницу Мэй сообщила, что кабинет министров согласовал предложения к ЕС о сохранении зоны свободной торговли после Brexit и о введении взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означает некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.

Данные предложения Британии предстоит согласовать с Евросоюзом.