Британия предложит ЕС сохранить после Brexit режим свободной торговли

ЛОНДОН, 6 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания предложит ЕС сохранить после Brexit зону свободной торговли, при этом британское правительство не сможет изменить такой режим в будущем без одобрения парламента, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

В пятницу прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство намеревалось согласовать стратегию Лондона на переговорах с ЕС о Brexit по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному – участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны.

"Сегодня в подробной дискуссии правительство согласовало нашу общую позицию на будущих переговорах с ЕС. Мы предлагаем создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в этих сферах. Мы также заверяем, что никаких изменений не может быть внесено (в положения режима о свободной торговле) в будущем без одобрения нашего парламента", — говорится в переданном РИА Новости заявлении Мэй.

Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО. Также правительство сопротивлялось наделению парламента полномочиями по регулированию отношений с ЕС.

"Также мы согласовали новую, отвечающую интересам бизнеса, таможенную модель, которая предусматривает заключение новых торговых соглашений со странами по всему миру", — добавила премьер.

По ее словам, эти предложения позволят избежать проблем в торговле после Brexit, сохранить рабочие места и избежать установления границы в Северной Ирландии.

Данные предложения Британии предстоит согласовать с Евросоюзом.