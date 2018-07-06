Во Франции назвали возможную причину крушения самолета EgyptAir в 2016 году

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Причиной катастрофы самолета EgyptAir в мае 2016 года, предположительно, стало возгорание в кабине пилота, сообщило в пятницу французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) в официальном заявлении.

"Наиболее вероятная гипотеза, по мнению BEA, состоит в том, что пожар начался в кабине пилота, когда самолет набирал высоту, и быстро распространился, что привело к потере контроля над самолетом", — заявляют эксперты бюро в официальном заявлении.

Бюро отмечает, что придерживается данной версии несмотря на то, что их египетские коллеги в декабре 2016 года заявили об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря заявлении комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.