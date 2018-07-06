Хуситы объявили о запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии

КАИР, 6 июл — РИА Новости. Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу запустили баллистическую ракету по "стратегической цели" в саудовской провинции Джизан.

Согласно заявлению, озвученному в эфире принадлежащего шиитскому движению телеканалу "аль-Масира", баллистическая ракета "Бадр-1" была выпущена по промышленному центру в провинции Джизан.

Саудовское новостное агентство SPA в свою очередь объявило в пятницу вечером "о перехвате ПВО королевства баллистической ракеты, запущенной мятежниками-хуситами".

Хуситы регулярно обстреливают территорию соседней Саудовской Аравии в ответ на ее участие в конфликте в стране с 2015 года в арабской коалиции на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади и бомбежки позиций хуситов. В последнее время ракеты хуситов стали достигать столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.