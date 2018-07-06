На Украине участились атаки радикалов на поселения цыган

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Правоохранители получили шесть сообщений о нападениях на поселения цыган на Украине в этом году, сообщил в пятницу глава Нацполиции Сергей Князев.

По словам Князева, на Украине около 3,1 тысячи мест проживания цыган, их численность составляет более 100 тысяч человек.

"Это число цыган, проживающих именно в лагерях. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три — в Киеве, два — Львовская область, одно — в Тернопольской", — приводит слова Князева пресс-служба министерства внутренних дел.

Он также сообщил, что в полиции зарегистрировано девять уголовных дел, из которых четыре — по фактам хулиганских действий, три — по признакам нарушения равноправия граждан, одно — за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно — по факту умышленного убийства.

На Украине в последнее время участились нападения на цыган. В апреле в СМИ появилась информация о разгоне радикалами лагеря цыган в Киеве, полиция завела уголовное дело. В июне группа неизвестных напала на лагерь цыган во Львове, в результате чего погиб один человек, четверо пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, семь человек были задержаны.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала власти Украины приложить больше усилий, чтобы предотвратить нападения на цыган на территории страны.