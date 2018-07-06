На Украине участились атаки радикалов на поселения цыган

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Правоохранители получили шесть сообщений о нападениях на поселения цыган на Украине в этом году, сообщил в пятницу глава Нацполиции Сергей Князев.
"Это число цыган, проживающих именно в лагерях. В этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три — в Киеве, два — Львовская область, одно — в Тернопольской", — приводит слова Князева пресс-служба министерства внутренних дел.
Он также сообщил, что в полиции зарегистрировано девять уголовных дел, из которых четыре — по фактам хулиганских действий, три — по признакам нарушения равноправия граждан, одно — за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно — по факту умышленного убийства.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала власти Украины приложить больше усилий, чтобы предотвратить нападения на цыган на территории страны.