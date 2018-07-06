"В землю закопаю": в Киеве радикал напал на украинцев с российским флагом

В Киеве радикал напал на украинцев с российским флагом

В Киеве радикал напал на украинцев с российским флагом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Киеве националист напал на украинских туристов с российским флагом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Мужчина заметил на площади Независимости группу людей со связанными флагами России и Украины. Подойдя к ним, он потребовал немедленно отдать ему триколор. При этом националист начал оскорблять молодых людей и пригрозил "закопать их в землю". Как заявил мужчина, "подобное поведение не приветствуется" на Украине.

Жители Херсона ответили радикалу, что они настроены мирно, а русские и украинцы — это братские народы. Однако такое объяснение не устроило киевлянина.

"В следующий раз вас всех тут зароют", — заявил мужчина.

Когда одна из девушек заговорила про мирное урегулирование конфликта в Донбассе, националист попытался ее ударить.

Он также потребовал от соотечественников предъявить документы и заявил, что скоро за ними приедут представители СБУ.

После отказа одного из молодых людей повторить националистические лозунги, радикал несколько раз ударил его по улицу.

В социальной сети националист объяснил свое поведение "невероятным хамством" жителей Херсона и назвал нападение "профилактической беседой".

В последнее время на Украине участились случаи нападения националистов на своих соотечественников из-за использования российской символики или употребления русского языка. Ранее в селе Буймер местные жители избили инвалида-переселенца из Донбасса из-за русской речи. При этом подобное агрессивное поведение поддерживают и украинские власти. Так, бывший народный депутат от фракции "Свобода" и языковед Ирина Фарион призвала соотечественников "давать ногой в челюсть" русскоговорящим украинцам.