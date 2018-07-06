Вылет польского премьера из Чехии задержали из-за неисправности самолета

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Вылет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого из Карловых Вар задержался из-за неисправности самолета, сообщает телеканал Polsat News.

"Самолет с премьер-министром на борту затормозил на взлетной полосе после того, как он уже начал разбег", — говорится в сообщении. Все пассажиры покинули борт и ждут в терминале.

Командир воздушного судна сообщил, что в самолете обнаружена техническая неисправность и он подлежит обязательной проверке.

Глава польского правительства в пятницу встретился с премьер-министром Чехии в Карловых Варах на полях проходящего там международного кинофестиваля.