ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. США приветствуют новый закон о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, заявила в пятницу журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Соответствующий закон 5 июля подписал президент Украины Петр Порошенко. Он также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

"Соединенные Штаты приветствуют новый закон Украины о национальной безопасности, принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", — сказала она.

По словам Науэрт, полная реализация положений закона позволить углубить "западную интеграцию" Украины.

"Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности Украины, чтобы укрепить возможности Украины защищать ее территориальную целостность", — добавила дипломат.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.