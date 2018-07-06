Американские сенаторы посетили Ирак и Сирию

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Несколько членов комитета сената США по вооруженным силам посетили в минувшие дни города Ирака и Сирии, освобожденные от ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.
В Ираке американские законодатели встретились с премьер-министром страны Хайдером аль-Абади и главой Иракского Курдистана Масудом Барзани.
В ходе визита сенаторы и командование коалиции высказались за продолжение помощи местным силам в Сирии и Ираке в вопросе "стабилизации ситуации и предотвращении нового появления ИГ*".
Военные США поддерживают так называемые "Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из курдов, которые контролируют территории на севере страны и не подчиняются официальному Дамаску.
*Террористическая организация, запрещенная в России.