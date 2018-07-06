Генконсульство в Анталье запросило встречу с обвиняемым в краже россиянином

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с турецкой полицией и запросило встречу с задержанным россиянином Евгением Сидоренко, которого обвиняют в краже семи шуб из местного магазина, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии в пятницу.

Ранее турецкие СМИ сообщили об аресте российского туриста, в гостиничном номере которого были обнаружены семь шуб. Об их краже заявила в полицию администрация местного магазина. Сидоренко был заподозрен в краже по записям камер видеонаблюдения.

"Мы получили уведомление от турецких правоохранительных органов относительно задержания Сидоренко. В соответствии с нормами Венской конвенции, мы запросили встречу с ним. Планируем направить представителя нашей дипмиссии для такой встречи и прояснения деталей происшествия", — сказал собеседник агентства.