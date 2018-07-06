Иран предупредил, что имеет право выйти из СВПД, но не будет этого делать

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Иран на министерском заседании в Вене подтвердил приверженность договоренности по ядерной программе, но предупредил, что имеет право выйти из сделки вслед за США, правда, делать этого не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Иран подтвердил в ответ на призывы всех остальных участников, что привержен договоренностям, которые в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий) закреплены. Разумеется, это означает, что Иран будет продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, хотя иранский министр отметил, что с односторонним шагом США и фактическим сломом этой договорённости у Ирана формально есть также право (выйти из сделки — ред.) и повод сказать, если Соединенные Штаты — главный участник этой договорённости — вышли. Иранцы сказали, что у них тоже есть такое право, но мы им не будем пользоваться", — сообщил журналистам российский министр.

Он подчеркнул, что эту позицию поприветствовали все страны "пятерки" (Россия, Франция, ФРГ, Великобритания, Китай).

"Я думаю, что это ответственная позиция и рассчитываю, что на этих позициях останемся, и что Иран на этой позиции останется", — отметил Лавров.